Besuch in Lissabons Problemviertel „Meine Scheinwerfer funktionieren nicht": Papst klagt über Augenprobleme Von dpa | 04.08.2023, 14:01 Uhr Papst Franziskus beim Weltjugendtag in Lissabon. Während seines Aufenthaltes hatte er mehrfach Probleme mit den Augen. Foto: dpa/AP/Armando Franca

Papst Franziskus musste in einem Sozialzentrum in Lissabon von seinem Manuskript abweichen, da er den Text nicht lesen konnte. In Portugals Hauptstadt hatte Franziskus auch in den letzten Tagen schon Probleme.