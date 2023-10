Der goldene Herbst ist endgültig vorbei. Die zweite Wochenhälfte wird in Mecklenburg-Vorpommern von Regen und vielerorts sogar Sturm bestimmt.

So wird das Wetter in MV am Donnerstag, 19. Oktober:

Der Donnerstag beginnt stark bewölkt mit teils kräftigem Regen. Nur von Fischland, Darß über Rügen bis nach Usedom ist es noch überwiegend trocken. Die Höchsttemperaturen liegen bei sieben bis zehn Grad. Es weht ein zunehmend starker Ostwind, der in Küstennähe Windböen und auf Rügen Sturmböen mit sich bringt. Die Nacht zum Freitag bleibt bedeckt und regnerisch bei fünf bis acht Grad.

So wird das Wetter in MV am Freitag, 20. Oktober:

Am Freitag bleibt es stark bewölkt und verregnet. Temperaturen bleiben niedrig zwischen sechs und neun Grad. Über das Land verteilt wehen immer wieder stürmische Böen, an der Küste Sturmböen, teilweise schwere. Zwischen Rügen und Usedom muss mit orkanartigen Böen gerechnet werden. Die Nacht zum Samstag wird windig mit Temperaturen zwischen vier und sieben Grad. Der Wetterdienst erwartet außerdem kräftigen Regen und weiterhin stürmischen Wind.

So wird das Wetter in MV am Samstag, 21. Oktober:

Bei milden Temperaturen zwischen zehn und 14 Grad lässt der Regen am Samstag langsam nach. Auch der Wind wird mit dem Tagesverlauf schwächer. Während am Morgen noch frischer Ostwind mit Windböen und Sturmböen weht, schwächt er sich am Vormittag und Mittag deutlich ab. An der Ostseeküste muss allerdings mit erhöhten Wasserständen von mindestens 70 Zentimetern gerechnet werden. Die Stadt Wismar erwartet am Samstag 140 Zentimeter über normal. Menschen, die dort am Hafen leben, sind deshalb aufgefordert, Schutzmaßnahmen zu treffen und Fahrzeuge aus dem hochwassergefährdeten Gebiet zu bringen.

In der Nacht zum Sonntag regnet es stellenweise, ansonsten lockert sich der Wolkenhimmel auf. Temperaturen liegen zwischen acht und zehn Grad.

So wird das Wetter in MV am Sonntag, 22. Oktober:

Das Wochenende bleibt auch am Sonntag ungemütlich mit vielen Wolken und Regen. Tageshöchstwerte erreichen Werte um die 13 bis 15 Grad. Es weht ein schwacher, vorübergehend mäßiger Wind aus Süd bis Südwest. Die Nacht zum Montag ist größtenteils niederschlagsfrei bei Temperaturen zwischen acht und zehn Grad.