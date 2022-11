Böller gehören für viele Menschen hierzulande zu Silvester dazu. Foto: dpa/Patrick Pleul up-down up-down Umwelthilfe fordert Stopp So wahrscheinlich ist ein Böllerverbot zu Silvester 2022 und | 02.11.2022, 12:00 Uhr Von Kim Patrick von Harling dpa | 02.11.2022, 12:00 Uhr

Alle Jahre wieder: Aktuell wird ein mögliches Böllerverbot heiß diskutiert. Die Umwelt leidet, die Tiere und in diesem Jahr vor allem das Portmonee. Wird es in der Nacht vom 31. Dezember 2022 zum 1. Januar 2023 jetzt ganz ruhig in Deutschland?