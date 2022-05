ARCHIV - Der Sänger Smudo performt beim Auftakt der Deutschland-Tour der Gruppe "Die Fantastischen Vier". Foto: Markus Scholz/dpa/Archivbild FOTO: Markus Scholz Leute Smudo will aus Hamburg nicht mehr weg Von dpa | 25.05.2022, 10:19 Uhr

Rapper Smudo von den Fantastischen Vier will seinen Lebensabend nicht in seiner schwäbischen Heimat, sondern lieber in Hamburg verbringen. „Ich liebe Hamburg so sehr, ich möchte hier nicht mehr weg“, sagte der 54-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Michael Bernd Schmidt heißt, in einem Interview der Wochenzeitung „Die Zeit“. Innerhalb der Hansestadt ist er nach 26 Jahren in Eimsbüttel kürzlich mit seiner Familie nach Winterhude gezogen. „Als unsere dritte Tochter kam, hatten wir eigentlich ein Zimmer zu wenig. Wir hätten die Räume zwar anders schneiden können, aber dann wäre die Wohnküche weg gewesen“, sagte der Musiker. „Wir haben lange gesucht, bestimmt acht Jahre. Wo man am Ende was Passendes findet, kann man sich nicht aussuchen.“