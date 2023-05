Auf dem Werksgelände von Mercedes-Benz in Sindelfingen sind zwei Menschen durch Schüsse gestorben. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln. Foto: dpa/Julian Rettig up-down up-down Bluttat in Sindelfingen Zwei Tote nach Schüssen in Mercedes-Werk: Mutmaßlicher Schütze schweigt Von dpa | 12.05.2023, 15:13 Uhr

Was war der Grund für die tödlichen Schüsse bei Mercedes-Benz in Sindelfingen? Über das Motiv herrscht Unklarheit – der Tatverdächtige schweigt. Was bislang über die Tat bekannt ist.