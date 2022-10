Simple Minds Foto: Domenico Cippitelli/LPS via ZUMA Press Wire/dpa up-down up-down „Direction Of The Heart“ Simple Minds lassen die 80er durchklingen Von dpa | 30.10.2022, 13:35 Uhr

Ein „Feelgood-Album“ für schwere Zeiten war das Ziel von Sänger Jim Kerr und seiner Band Simple Minds. Auf „Direction Of The Heart“ erinnern die Schotten an den Sound ihrer frühen Jahre. Klingt richtig gut.