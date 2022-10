Silvester am Brandenburger Tor in Berlin Foto: Christophe Gateau/dpa up-down up-down Feierlichkeiten Silvesterfeier 2022 am Brandenburger Tor mit Publikum Von dpa | 28.10.2022, 06:10 Uhr

Für Berlin waren Tausende Menschen in der Silvesternacht am Brandenburger Tor immer eine gute Außenwerbung. Wegen Corona fiel es aus. Doch dieses Jahr heißt es vielversprechend „Celebrate at the Gate“.