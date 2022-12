Avatar 2: In dieser Szene ist Sigourney Weaver zweimal zu sehen - als Alien-Teenager Kiri und als Grace Augustine. Foto: 20th Century Studios up-down up-down Avatar: The Way of Water Interview: Warum Sigourney Weaver trotz Filmtod in „Avatar 2“ mitspielt Von Daniel Benedict | 14.12.2022, 00:25 Uhr

Am Ende von „Avatar“ starb Sigourney Weavers Figur. Trotzdem taucht sie in „Avatar: The Way of Water“ wieder auf. Ein Gespräch über Aliens und Teenager.