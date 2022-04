HANDOUT - Die vom Auktionshaus Bonhams zur Verfügung gestellte, undatierte Aufnahme zeigt einen Anhänger in Form eines Tigerkopfes. Foto: -/Bonhams/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits FOTO: - Besitz „Siegfried & Roy“-Andenken werden in Kalifornien versteigert Von dpa | 29.04.2022, 06:18 Uhr

Hunderte Erinnerungsstücke aus dem Besitz des verstorbenen Zauber-Duos Siegfried und Roy sollen in Kalifornien versteigert werden. Der Erlös aus der für Juni geplanten Auktion „Siegfried & Roy: Masters of the Impossible“ gehe an die von Siegfried Fischbacher und Roy Horn gegründete Stiftung SARMOTI zum Schutz bedrohter Tiere, teilte das Auktionshaus Bonhams in Los Angeles am Donnerstag (Ortszeit) mit.