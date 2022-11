An einer Universität in den USA sind drei Menschen erschossen worden, an einer anderen wurden vier weitere Leichen entdeckt. Symbolfoto: dpa/Oliver Killig up-down up-down Viele offene Fragen Sieben Tote an zwei Universitäten in den USA – ein mutmaßlicher Täter gefasst Von dpa | 14.11.2022, 18:30 Uhr

Drei Mitglieder eines Football-Teams sind an einer Universität in Virginia erschossen worden. Der mutmaßliche Schütze konnte inzwischen gefasst werden. Nur Stunden zuvor sind an einer anderen Universität in der USA vier Leichen gefunden worden.