Aufarbeitung von Missbrauch „Habe sicherlich Fehler gemacht": Wende im Skandal um Kardinal Woelki Von dpa | 27.12.2022, 20:09 Uhr

Stur lehnte der Kölner Kardinal Rainer Woelki stets eine Selbstreflektion in Sachen Missbrauch in der katholischen Kirche ab. Nun schlägt er andere Töne an.