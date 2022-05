ARCHIV - Der russische Regisseur Kirill Serebrennikow. Foto: Marcus Brandt/dpa/Archivbild FOTO: Marcus Brandt Theater Serebrennikow: „In Russland gibt es keine Freiheit“ Von dpa | 06.05.2022, 15:15 Uhr

Der russische Starregisseur Kirill Serebrennikow weiß nicht, wann er in seine Heimat zurückkehren wird. „Im Moment arbeite ich hier in Europa, weil es in Moskau aufgrund des Krieges nicht möglich ist“, sagte Serebrennikow am Freitag in Hamburg via Live-Schalte aus Amsterdam, wo er an einer Opern-Produktion arbeitet. „Aber ich würde niemals für immer sagen. Ich bin sicher, eines Tages werde ich nach Russland zurückkehren“, sagte der 52-Jährige. Im Moment sei es in Russland nicht möglich, sich kritische Theaterstücke anzusehen. „Es gibt keine Freiheit. Und wenn es keine Freiheit gibt, kannst du nichts sagen“, sagte Serebrennikow.