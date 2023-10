Dass ihre Tochter an Leukodystrophie leidet, wussten ihre Eltern Henning Meyer zu Nolle und Annika Wechelmann nicht von Beginn an. „Erst als Lynn fünf, sechs Monate alt war, bemerkten wir, dass etwas nicht stimmt. Ihre Kopfkoordination hatte sich nicht entwickelt wie bei anderen Kindern ihres Alters, sie bekam Spastiken und konnte andere Menschen nicht fixieren“, erzählen ihre Eltern.

Lynn leidet an extrem seltener Krankheit

Die Eltern fuhren mit ihrer Tochter zum Christlichen Kinderhospital Osnabrück. Ein dort durchgeführtes MRT brachte die erschütternde Diagnose: Leukodystrophie. Eine Krankheit, die Kinder im Schnitt nur zehn Jahre alt werden lässt. Weitere Untersuchungen zeigten, dass es sich ausgerechnet um die extrem seltene Form Morbus Canavan handelt. „Lynn ist eine von fünf an dieser Art der Leukodystrophie Erkrankten in Deutschland, die aktuell leben“, erzählt ihre Mutter Annika Wechelmann.

Das Leben der beiden Eltern hat sich durch die Diagnose ihrer Tochter schlagartig verändert. „Wir können nicht mehr am öffentlichen Leben teilnehmen und sind seit eineinhalb Jahren an unser Zuhause gebunden“, berichten die beiden. Ohne Unterstützung aus dem Familien- und Freundeskreis sei der Alltag kaum zu bewältigen.

Mehr Informationen: Was ist Morbus Canavan? größer als Größer als Zeichen Ausgelöst wird die Canavan-Krankheit durch eine Stoffwechselstörung. Ein Enzym, die Aspartoacylase, fehlt aufgrund eines erblichen Defekts der Eltern, der zuvor nicht erkannt wird. Das Enzym würde normalerweise den von Nervenzellen hergestellten Stoff N-Acetyl-Aspartat (NAA) abbauen. Da es fehlt, häuft sich der Stoff an und greift die weiße Myelinschicht um die Nervenbahnen an. Das Myelin wird dadurch verändert, wird schwammig und zerfällt schließlich. In der Folge funktionieren die elektrischen Verbindungen zwischen den Nervenzellen nicht mehr richtig oder gar nicht mehr. Meist bricht die Krankheit im Kindesalter aus. Diese werden bewegungsunfähig, erblinden und werden früh stumm. Aufgrund der Folgen wird Leukodystrophie auch als „Kinderdemenz“ bezeichnet.

„Man kann sich das vorstellen wie ein Stromkabel im Gehirn“, erklärt Michael Scholz. „Die Myelinschicht besteht aus Fetten und Proteinen und legt sich in vielen Schichten um die Nervenfasern, vergleichbar mit einer Kunststoffisolation bei einem elektrischen Kabel.“ Ist die Isolierung beschädigt oder fehlt, komme es zu Kurzschlüssen. In der Folge sterben immer mehr Gehirnzellen ab und viele Fähigkeiten gehen verloren oder können gar nicht erst entwickelt werden. „Das Problem ist: Was erstmal zerstört ist, kann nicht mehr repariert werden. Und wenn die Krankheit erstmal ausgebrochen ist, kann man sie kaum noch stoppen“, sagt Michael Scholz.

Vorsitzender der ELA-Stiftung hat erkrankte Tochter

Er ist erster Vorsitzender des Stiftung „ELA - Europäische Vereinigung gegen Leukodystrophien“, die sich auf die Krankheit spezialisiert hat. Michael Scholz selbst ist Vater einer zwölfjährigen Tochter, die mit fünf Jahren an Leukodystrophie erkrankte. Seit über sechs Jahren berät er andere betroffene Eltern.

„Ich würde mich freuen, wenn diese Gespräche irgendwann nicht mehr nötig wären, weil eine Heilungsmethode gefunden wurde. Aktuell kann man aber in der Sache nicht helfen, wenn erstmal Symptome auftreten.“ Michael Scholz Erster Vorsitzender der ELA-Stiftung

Die Krankheit sei wenig erforscht, gelte als unheilbar und sei nur schwer zu behandeln. Pharmakonzerne hätten wenig Interesse an der Erforschung von Heilungsmethoden, erklärt Michael Scholz. Es sei zu kostspielig und die Krankheit zu selten. ELA hat es sich daher zur Aufgabe gemacht, sowohl betroffene Eltern zu vernetzen und zu unterstützen, als auch Gelder für die Forschung einzutreiben. So ist auch die Idee entstanden, auf dem Ockermarkt Soli-Schnaps für Lynn zu verkaufen.

„Die Geschichte ist uns nah gegangen“

Initiator der Idee ist Hans-Ulrich Bäumer. Er ist Zweiter Vorsitzender des Vereins „Hilter Vereint Wirtschaft und Kultur e.V.“, der den Ockermarkt ausrichtet. Dass die Wahl auf Käsekuchenschnaps fiel, ist kein Zufall: „Ich habe die Idee aus einem Urlaub mitgebracht und früher beim Ockermarkt im Haxenzelt verkauft“, erzählt Hans-Ulrich Bäumker. Mittlerweile ist er in Rente. Aber nach Corona sei sehr viel nach dem außergewöhnlichen Getränk gefragt worden.

Von jedem verkauften Käsekuchenschnaps wird ELA ein Euro gespendet. An jedem Stand wird es zudem Spendendosen geben. Außerdem werden Plakate aufgehängt mit einem QR-Code, der direkt zu Paypal führt. „Die Geschichte ist uns allen sehr nah gegangen. Man kennt sich in der Gemeinde“, berichtet der Veranstalter.

Zuletzt befand sich Familie Wechelmann / Meyer zu Nolle in den USA. Da es in Deutschland keine Behandlungsmethode gibt, nahmen sie dort an einer Studie teil - unterstützt durch die ELA-Stiftung. Ob die weite Reise ihrer Tochter helfen wird, stehe aber „total in den Sternen“. Der Krankheitsverlauf sei nahezu unberechenbar.

Familie zeigt sich hoffnungsvoll

Die Hoffnung wollen die Eltern aber nicht aufgeben. „Wir haben auch keine andere Möglichkeit. Unser Wunsch ist es, Kindern auch in Zukunft zu helfen. Und durchzusetzen, dass eine entsprechende Untersuchung in das Neugeborenen-Screening eingebaut wird.“ Denn nur die frühzeitige Diagnose birgt aktuell eine Chance auf eine aussichtsreiche Behandlung.

Beim anstehenden Ockermarkt wird die Familie auch selbst präsent sein. „Wir hoffen sehr, dass dort ordentlich gespendet wird. Es wäre schön, wenn einiges dabei herumkommt“, zeigt sich Annika Wechelmann hoffnungsvoll.