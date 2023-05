«Immerstill» Foto: Helga Rader/ZDF/dpa up-down up-down TV-Tipp Selbstjustiz im Idyll - Landkrimi „Immerstill“ im ZDF Von dpa | 22.05.2023, 00:17 Uhr

Die Atmosphäre im Dorf „Immerstill“ ist so frostig wie das Winterwetter. Fünf Menschen verschwinden und keiner will etwas unternehmen. Dann bringt eine ehemalige Dorfbewohnerin Bewegung in die Sache.