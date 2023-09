Geständnis vor Kieler Landgericht „Habe mir nichts dabei gedacht“: Mann missbraucht 27 Jahre lang Jungen und Mädchen Von Eckard Gehm | 28.09.2023, 19:08 Uhr Der Angeklagte hält sich einen Aktendeckel vors Gesicht. Verteidigt wird er von Rechtsanwalt Gerhard Braun aus Neumünster. Foto: Eckard Gehm up-down up-down

Es ist ein Fall, wie es ihn wohl noch nie zuvor in Schleswig-Holstein gegeben hat: In einem Dorf im Kreis Segeberg soll sich ein Mann 27 Jahre lang an Kindern von Verwandten und Nachbarn vergangen haben. Jetzt steht er vor dem Kieler Landgericht.