Rock-Band Scorpions rechnen nicht mehr mit Konzerten in Russland Von dpa | 24.02.2023, 00:28 Uhr

In Russland aufzutreten, fühlt sich für die Scorpions nicht richtig an - eine Enttäuschung für die vielen russischen Fans. Zu Zeiten der Sowjetunion schrieb die Band in dem Land Geschichte.