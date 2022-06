Ein Blitz erhellt den Nachthimmel während eines Unwetters: Starke Regenfälle und Gewitter haben in Tschechien zu Unfällen und Überschwemmungen geführt. Foto: Taneèek David/CTK/dpa FOTO: Taneèek David up-down up-down Gewitter und Regen Schwere Unwetter in Tschechien - Zug prallt gegen Felsen Von dpa | 30.06.2022, 11:31 Uhr

Starke Regenfälle und Gewitter haben in Tschechien zu Unfällen und Überschwemmungen geführt. An einigen Orten traten Bäche und kleine Flüsse über die Ufer. Was sonst noch passierte...