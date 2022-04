Bei Kindern kommt es zu einer ungewöhnlichen Häufung schwerer Hepatitis-Fälle. FOTO: imago images/agefotostock Ausbruch ohne klare Ursache Rätselhafte Hepatitis-Fälle bei Kindern erreichen Deutschland Von dpa | 28.04.2022, 11:58 Uhr

Insbesondere in Großbritannien gibt es Dutzende Hepatitis-Fälle bei Kindern, die bislang Rätsel aufgeben. Auch in Deutschland ist offenbar ein Kind betroffen. Was über das Krankheitsbild bekannt ist.