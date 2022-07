ARCHIV - Mehrere Menschen wurden in einem Kopenhagener Einkaufszentrum von Schüssen getroffen (Symbolbild). Foto: Stefan Sauer/dpa FOTO: Stefan Sauer up-down up-down Kriminalität Schüsse in Kopenhagener Einkaufszentrum Von dpa | 03.07.2022, 19:12 Uhr

In einem Einkaufszentrum in Kopenhagen sind nach Polizeiangaben mehrere Menschen von Schüssen getroffen worden. Das teilte die Polizei in der dänischen Hauptstadt am Sonntagabend mit.