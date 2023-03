Blutbad in Hamburg: Bei einer Schießerei während einer Veranstaltung der Jehovas Zeugen in Hamburg sind nach Informationen der „Bild“-Zeitung am Donnerstagabend sieben Menschen getötet worden. Mindestens acht weitere Personen seien verletzt worden. Die Hamburger Polizei stuft die Schüsse laut Informationen aus Sicherheitskreisen als Amoktat ein. Die Hintergründe der Schüsse sind nach Angaben der Hamburger Polizei bislang unklar.

Tweet der Hamburger Polizei:

Nach Informationen der Polizei haben gegen 21 Uhr eine oder mehrere Personen in einem sogenannten Königreichssaal der Zeugen Jehovas – ein Gebäude für Gottesdienste der Gruppe – auf Menschen geschossen. Es gibt einen sogenannten „Massenanfall an Verletzten“, wie die Feuerwehr und der Rettungsdienst sagten.

Die Polizei sprach von einer Großlage. „Die Toten haben alle Schussverletzungen“, sagte ein Polizeisprecher. Ein dpa-Reporter vor Ort berichtete von einem Großaufgebot an Spezialkräften der Polizei. Nach offiziellen Angaben sind Spezialkräfte im Einsatz. Innensenator Andy Grote schrieb am Donnerstagabend bei Twitter:

Über die Katastrophen-Warn-App wurde die Bevölkerung vor „extremer Gefahr“ gewarnt.

Angeblich sollen bei der tödlichen Schießerei 40 Personen beteiligt gewesen sein

Der Tatort in Hamburg-Alsterdorf wurde weiträumig abgesperrt.

Schießerei in Hamburg: Sechs Tote und viele Verletzte

Sechs Menschen wurden ersten Angaben zufolge getötet, sieben schwer verletzt. Außerdem gab es weitere Verletzte. Polizisten in besonderer Schutzausrüstung schleppten Verletzte in die Rettungswagen.

Ein Großaufgebot der Polizei ist vor Ort.

Der Tatort wurde weiträumig abgesperrt, ein Großaufgebot des Rettungsdienstes und der Polizei ist vor Ort. In dem Gebäude soll unter anderem auch ein Büro der Zeugen Jehovas sein.

Die Behörden fordern Verkehrsteilnehmer auf, den abgesperrten Bereich weiträumig zu umfahren. „Meiden Sie den Gefahrenbereich. Im Gefahrenbereich verbleiben Sie an ihrem derzeitigen Aufenthaltsort und begeben sich vorläufig nicht ins Freie.“ Laut Polizei gibt es keine Hinweise auf einen flüchtigen Täter.

Weitere Infos folgen.