Täter flieht mit Fahrrad Schüsse in Hamburg: Mann stirbt auf offener Straße Von Citynewstv, Blaulicht-News, dpa | 26.08.2023, 11:18 Uhr Experten der Polizei sicherten auf der Klaus-Groth-Straße im Hamburger Stadtteil Borgfelde über mehrere Stunden Spuren. Foto: CityNews up-down up-down

Am späten Freitagabend fallen Schüsse in Hamburg, ein junger Mann wird schwer getroffen. Kurze Zeit später stirbt er trotz Wiederbelebungsmaßnahmen. Was bislang bekannt ist.