Kriminalität Schüler greift Lehrerin in Südfrankreich an - Frau stirbt Von dpa | 22.02.2023, 15:04 Uhr

In einem Gymnasium in Südfrankreich sticht ein 16-jähriger Schüler seiner Lehrerin mit einem Messer in den Brustkorb. Wenig wspäte stirbt die Frau.