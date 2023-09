Nach Unfall beim Joggen Scholz im Bundestag und bei der IAA: Wo der Kanzler mit Augenklappe auftaucht , afp und | 05.09.2023, 17:53 Uhr Von Jakob Patzke dpa | 05.09.2023, 17:53 Uhr Bundeskanzler Olaf Scholz muss nach seinem Unfall beim Joggen eine Augenklappe tragen. Foto: dpa/Felix Hörhager up-down up-down

Nach seinem Unfall beim Joggen kehrt für Bundeskanzler Olaf Scholz der politische Alltag zurück. Bevor er in Frankfurt am Main die Internationale Automobilausstellung IAA eröffnete, nahm der SPD-Politiker an einer Sitzung im Bundestag teil – mit Augenklappe.