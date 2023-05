Rückenschmerzen Foto: Christin Klose/dpa up-down up-down Gesundheit Schmerzen im unteren Rücken oft Grund für Arbeitsunfähigkeit Von dpa | 23.05.2023, 09:30 Uhr

In vielen Ländern steigt die Lebenserwartung, Übergewicht und Rauchen sind weitere Faktoren: In den kommenden Jahren dürfte die Zahl der an Schmerzen im Rücken leidenden Menschen stark anwachsen.