Unwetter Schlammlawinen durch Unwetter in Salzburg und Tirol Von dpa | 18.08.2023, 12:15 Uhr Wetter in Salzburg Foto: Expa/ Jfk/APA/dpa up-down up-down

In den österreichischen Bundeslaändern Salzburg und Tirol hat es in der Nacht kurz, aber heftig geregnet. Was das für Folgen für die Regionen und Menschen hat.