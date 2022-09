Idris Elba Foto: Matt Crossick/PA Wire/dpa up-down up-down Multitalent Schauspieler, Musiker, cooler Typ: Idris Elba wird 50 Von dpa | 06.09.2022, 00:04 Uhr

Was kann Idris Elba eigentlich nicht? Er spielt in Hollywood-Filmen, legt als DJ auf den größten Festivals auf und hat offenbar mit allem Erfolg, was er anpackt. Jetzt wird der vielbeschäftigte Brite 50.