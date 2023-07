Stephen Gould Foto: Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa up-down up-down Wagner-Festspiele Sänger Stephen Gould muss Bayreuth absagen Von dpa | 01.07.2023, 13:43 Uhr

Tristan, Tannhäuser und den Siegfried: Gleich drei Titelpartien wollte Stephen Gould in diesem Jahr in Bayreuth übernehmen. Nach der Absage wird neu besetzt. Die Festspiele beginnnen am 25. Juli.