Symbolbild FOTO: imago images/U. J. Alexander Sachsen Sohn mauert Mutter im Keller ein – kein Haftbefehl Von Torben Kessen | 10.06.2022, 17:12 Uhr

In Sachsen wurde in einem Einfamilienhaus eine Leiche gefunden: Eine Frau wurde von ihrem Sohn eingemauert. Was bisher bekannt ist.