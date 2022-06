Die Polizei sperrt das Gebiet weiträumig ab. FOTO: imago images/BeckerBredel Einsatz im Saarland Nach Schüssen in Saarbrücken: Polizei findet mutmaßlichen Schützen leblos auf Von dpa | 03.06.2022, 10:56 Uhr | Update vor 18 Min.

Nach den Schüssen auf Polizisten in Saarbrücken ist der mutmaßliche Täter leblos in einer Wohnung entdeckt worden. Das teilte die Polizei am Freitag via Twitter mit.