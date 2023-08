Verkehr Ruhrgebiet: Bahn sperrt in Herbstferien Strecken Von dpa | 29.08.2023, 15:10 Uhr Hauptbahnhof Essen Foto: Oliver Berg/dpa up-down up-down

Ausgerechnet in den Herbstferien will die Bahn den Zugverkehr zwischen Ruhrgebiet und Rheinland stoppen. In Essen und Bochum hält kaum ein Zug und auch in Düsseldorf kann es chaotisch werden.