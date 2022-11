RTL-Spendenmarathon Foto: Henning Kaiser/dpa up-down up-down Kinder in Not RTL-Spendenmarathon bringt über 41 Millionen Euro Von dpa | 18.11.2022, 20:59 Uhr

Prominente am Spendentelefon, Extremsportler Joey Kelly beim Treppensteigen auf dem „Climbmill“ und Millionen Euro für Kinder in Not - der RTL-Spendenmarathon.