Es dauert kaum eine Minute und da ist er wieder, der Kult-Satz: „Guten Morgen, Herr Stadler. Herr Stadler, Folgendes: Es gabat a Leich“, vermeldet Sekretärin Miriam Stockl (Marisa Burger) pflichtschuldig. Denn was wären „Die Rosenheim-Cops“ ohne die Leich, dieses Mal ist es der Knödel-König von Rosenheim, gefunden in seiner Fabrik.



Die Begeisterung von Kommissar Anton Stadler (Dieter Fischer) am anderen Ende der Leitung ist gebremst. Er hat nämlich verschlafen: „Was? Knödel schon vorm Frühstück? Das ist ja mal ganz was Neues.“ Die Episode „Ein Fall von Anglerlatein“ läutet heute um 19.25 Uhr im Zweiten die neue Staffel der beliebten ZDF-Vorabendserie ein.



Neue Besetzung

Der Tote liegt noch im Chefsessel. Vermutlich hat jemand ihn mittels Hammerschlag gegen den Kopf ins Jenseits befördert. Wertgegenstände, Geld und Schlüssel wurden nicht mitgenommen. Was war also das Motiv?



Die Stamm-Crew bekommt Verstärkung. Rechtsmedizinerin Dr. Elena Dimos (Anastasia Papadopoulou) und Kriminalhauptkommissarin Julia Beck (Michaela Weingartner) kommen nach Rosenheim, denn das Erfolgsduo Stadler und Hansen kann nicht alle Fälle allein lösen. Zur Unterstützung ist Kriminalkommissar Kilian Kaya (Baran Hêvî) dabei.



In der 23. Staffel der ZDF-Kultserie muss das Team der Rosenheim-Cops nicht nur Mordfälle lösen. Wenn es um Polizeihauptmeister Michi Mohrs (Max Müller) gepanschten Kartoffelsalat, um Stadlers vergessenen Smoking oder das Tor zum Rosenheimer Rosenfest geht, sind Geschick und Humor gefragt. Hier wird auch mal ungewöhnlich getötet, im aktuellen Fall zum Beispiel mit Eiswürfeln und Schleuder.



Wer könnte die Tat begangen haben?

Und damit zurück zum Tod des Knödel-Königs Roland Heise. Die Sekretärin des Toten, Iris Wimmer (Anja Klawun), hatte vor einigen Tagen mitbekommen, dass es Streit zwischen dem Opfer und seiner Verlobten Sonja Herbert (Katharina Schwarzmaier) gegeben hatte. Ob dieses Streitgespräch etwas mit dem Mord zu tun hat?



Zunächst kommt für die Kommissare jedoch der entlassene Firmen-Prokurist Werner Hopf als Täter in Frage. Roland Heise hat mit ihm gemeinsam Geld unterschlagen, aber am Ende war Hopf das „Bauernopfer“. Auch Benjamin Heise, der Sohn des Opfers, gerät in den Kreis der Verdächtigen. Die Ermittler finden heraus, dass er eine heimliche Affäre mit der Verlobten seines Vaters gehabt hat. Wollte Heise senior seinen Sohn enterben?



„Times Square“-Wirt Jo Caspar (Christian K. Schaeffer) hat indes ganz andere Sorgen. Er hat sich in den Kopf gesetzt, den Fisch für seine Gastronomie selbst zu angeln und die Abendkarte schon entsprechend geändert. Als sich das Angeln als aussichtslos entpuppt, bittet Jo seinen alten Angelkumpel und Fischhändler Toni heimlich um Hilfe.