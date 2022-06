Mick Jagger (M), Ronnie Wood (l) und Keith Richards rockten die Bühne in Madrid. Foto: Manu Fernandez/AP/dpa FOTO: Manu Fernandez Rockstars Rolling Stones starten Tour mit Rockfeuerwerk und Tränen Von dpa | 02.06.2022, 10:47 Uhr

Die Band meldet sich zurück - in Spanien. Weitere Auftritte in Europa sind geplant. Am Sonntag machen die Musiker Station in Deutschland.