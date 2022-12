Auf dem Ärmelkanal zwischen Frankreich und Großbritannien soll Medienberichten zufolge ein Boot mit Migranten in Seenot geraten sein. Archivfoto: dpa/Vincenzo Circosta up-down up-down Britische Medien berichten Rettungseinsatz im Ärmelkanal: Boot mit Migranten in Seenot geraten Von dpa | 14.12.2022, 10:36 Uhr

Erneut ist ein Boot mit Migranten an Bord zwischen Großbritannien und Frankreich in Seenot geraten. Das berichten britische Medien. Küstenwache, Militär, Polizei und Grenzschutz sollen demnach am Mittwochmorgen im Einsatz gewesen sein.