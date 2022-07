Flugzeuge am Hamburger Flughafen, auf dem am Samstag das Chaos ausblieb. Foto: Bodo Marks/dpa FOTO: Bodo Marks up-down up-down Ferienbeginn Wie ist die Lage an den Flughäfen? Von dpa | 02.07.2022, 10:56 Uhr | Update vor 5 Min.

Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein starten in die Sommerferien. Am Hamburger Flughafen lief der Betrieb dennoch ruhig ab. Was kann man tun, wenn die Reise doch schon vor dem Check-In endet?