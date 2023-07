Stau Foto: Patrick Pleul/dpa/Archiv up-down up-down Ferien Reiseverkehr im Norden sorgt für Staus und Wartezeiten Von dpa | 08.07.2023, 13:42 Uhr

Die Ferien haben in mehreren Bundesländern begonnen - und mit ihnen der Stau auf den Autobahnen. Sowohl in Richtung Süden als auch in Richtung Norden müssen sich Autofahrer gedulden.