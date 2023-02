Die Eltern des Jungen zahlten regelmäßig die Zwangsgelder, die das Schulamt anordnete, weil die Schulpflicht missachtet wurde. Symbolfoto: Unsplash/Andrew Neel up-down up-down Trotz Schulpflicht Reichsbürger aus Norddeutschland lassen Sohn seit Jahren nicht in die Schule Von Eckard Gehm | 16.02.2023, 13:34 Uhr

Ein Kind aus Harmsdorf in Schleswig-Holstein geht seit Jahren nicht mehr in die Schule. Die Polizei stuft die Eltern als Reichsbürger ein. Warum der Staat in diesem Fall an seine Grenzen stößt.