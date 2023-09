Berlin Regierungschef Wegner: Netrebko-Auftritt „sehr kritisch“ Von dpa | 12.09.2023, 18:08 Uhr | Update vor 29 Min. Anna Netrebko Foto: Luca Bruno/AP up-down up-down

Die russische Sängerin Anna Netrebko ist an diesem Freitag in der Berliner Staatsoper Unter den Linden zu hören. Bürgermeister findet das sehr kritisch. Sein Kultursenator kündigt einen Boykott an.