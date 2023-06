Der Panzerwagen „Survivor“ der Hamburger Polizei: Das schwere Geschoss setzten die Beamten bei einer Razzia gegen Mitglieder einer Diebesbande in Fredenbeck (Landkreis Stade) an. Symbolfoto: imago images/Björn Trotzki up-down up-down Diebesbande im Visier Polizei rückt mit Panzerwagen an: Razzia bei Clan-Familie – Durchsuchungen auch in MV und | 15.06.2023, 13:28 Uhr Von Maximilian Matthies Alexander Barklage | 15.06.2023, 13:28 Uhr

Nahe der niedersächsischen Kreisstadt Stade rückt die Polizei mit zahlreichen Einsatzkräften und einem Panzerwagen an, um das Anwesen einer Clan-Familie zu durchsuchen. Es kam noch zu weiteren Einsätzen in Norddeutschland. Was bislang bekannt ist.