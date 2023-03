Raucherkneipe in Hamburg Foto: Axel Heimken/dpa up-down up-down Gesundheit Raucherkneipen: Der umstrittene Kompromiss Von dpa | 12.03.2023, 13:16 Uhr

Rauchen in der Kneipe? In Bayern undenkbar, in den meisten Bundesländern aber wegen Ausnahmeregelungen hier und da möglich. Kritiker bemängeln den „Flickenteppich an Regelungen“ und sehen den Nichtraucherschutz unterwandert.