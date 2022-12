Ein Banküberfall ereignete sich in dieser Filiale. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down Personenbeschreibung liegt vor Mit Tupperdose voll Säure? Mann überfällt Sparkasse in Niedersachsen und | 02.12.2022, 10:53 Uhr | Update vor 35 Min. Von Ina Wemhöner Vincent Buß | 02.12.2022, 10:53 Uhr | Update vor 35 Min.

Die Sparkasse in Gesmold in der Nähe von Osnabrück ist am Freitagmorgen überfallen worden. In der kleinen Ortschaft fahren mehrere Polizeifahrzeuge seit Stunden die Straßen rauf und runter. Sie suchen nach dem Täter.