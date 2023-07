In einer groß angelegten Suchaktion in Berlin und Brandenburg wurden Spuren eines Wildtieres gesammelt. Symbolfoto: IMAGO IMAGES/Design Pics up-down up-down Löwin oder Wildschwein? Raubtiersuche: Ergebnisse von Kot- und Haaranalysen erst am Montag Von dpa | 22.07.2023, 13:39 Uhr

Einsatzkräfte in Berlin und Brandenburg suchten in den vergangenen Tagen nach einer vermeintlichen Raubkatze. Experten vermuteten derweil, dass es sich um ein Wildschwein handelte. Die Ergebnisse einer Analyse der Spuren vom Sichtungsort werden voraussichtlich erst am Montag vorliegen.