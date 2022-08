Tote Fische schwimmen an der Wasseroberfläche des deutsch-polnischen Grenzflusses Oder. Foto: Marcin Bielecki/PAP/dpa FOTO: Marcin Bielecki up-down up-down Umwelt Rätselraten um Fischsterben: Tödliche Fracht in der Oder? Von dpa | 16.08.2022, 03:32 Uhr

100 Tonnen Fischkadaver: Das ist die jüngste Schätzung von Umweltschützern zur Katastrophe in der Oder. Noch immer ist unklar, was den Tieren zum Verhängnis wurde. Auch am Stettiner Haff wachsen die Sorgen.