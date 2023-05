Großeinsatz bei Düsseldorf Explosion in Wohnung in Ratingen: Mehrere Schwerverletzte – Polizei nimmt 60-Jährigen fest Von dpa | 11.05.2023, 13:13 Uhr | Update vor 6 Min.

Ein Notruf führt Einsatzkräfte am Donnerstag in eine Wohnung in einem Hochhaus in Ratingen – dann gibt es eine Explosion und mehrere Schwerverletzte. Nach einem Großeinsatz mit Scharfschützen nimmt die Polizei einen ebenfalls verletzten 60-Jährigen fest.