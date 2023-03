An der serbischen Grenze hat die Polizei in einem Auto einen radioaktiven Gegenstand entdeckt. Symbolfoto: imago images/Arnulf Hettrich up-down up-down Illegaler Transport Radioaktiver Gegenstand im Kofferraum: Kroaten an serbischer Grenze festgenommen Von dpa | 07.03.2023, 14:23 Uhr

An der serbischen Grenze hat die Polizei einen kuriosen Fund gemacht. In einem Auto von drei Kroaten haben sie einen radioaktiven Gegenstand entdeckt. Was sie im Kofferraum fanden und was das für das Trio bedeutet.