Ein Polizist, der auf dem Weg zur Arbeit war, bemerkte die Frau am Dienstagmorgen in der gefährlichen Situation, wie die Polizei mitteilte. Er begleitete sie von der A28 herunter.

Lesen Sie auch: Notarzt radelt über Autobahn zum Schwerstverletzten

Warum die Frau mit dem Rad auf der Autobahn war

Unter Tränen habe die Frau ihm mitgeteilt, sie müsse einen Reisebus erreichen, der in die Niederlande fahre. Ihre Navigations-App habe die Strecke über die Autobahn vorgeschlagen. Der Polizist brachte die 30-Jährige dann in seinem Auto zu der Haltestelle am Autohof Apen/Remels - und die Frau erreichte den Bus, wie es weiter hieß. Weitere Beamte hätten ihr Fahrrad in Sicherheit gebracht.

Die Frau war mit dem Rad zwischen Bad Zwischenahn-West und Westerstede in Fahrtrichtung Emden/Leer unterwegs gewesen. Währenddessen waren zahlreiche Meldungen von Verkehrsteilnehmern eingegangen, schrieb die Polizei.