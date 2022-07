Ein 68-jähriger Radfahrer hat in Bremen mehrere Menschen mit Pfefferspray verletzt. (Symbolfoto) FOTO: imago images / Fotostand / Gelhot up-down up-down Vier Verletzte in Bremen Radfahrer kommt nicht an Kita-Gruppe vorbei – und versprüht Pfefferspray Von Eyke Swarovsky | 19.07.2022, 10:57 Uhr

Nachdem ein 68 Jahre alter Mann am Montagmittag in der Bremer Innenstadt mit seinem Fahrrad nicht an einer Kindergartengruppe vorbeikam, rastete er aus und verletzte mehrere Menschen mit Reizgas.