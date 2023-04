Queer sein und trotzdem katholische Religion unterrichten: Laut neuer Verordnung nun kein Problem mehr. Symbolfoto: Imago Images/Wolfgang Maria Weber up-down up-down Aktivist und trans* Lehrer berichten Katholische Kirche im Wandel? Warum queere Menschen erst jetzt Religion unterrichten dürfen Von Pia Hinrichs | 08.04.2023, 09:07 Uhr

Die Kirche will sich öffnen: In Zukunft soll es egal sein, ob katholische Religionslehrkräfte lesbisch, schwul oder trans sind. Was bedeutet diese Veränderung für Betroffene? Und zeichnet sich damit wirklich eine Zeitenwende in der katholischen Kirche ab? Ein Aktivist und ein Betroffener berichten.