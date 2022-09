Der aufgebahrte Sarg von Queen Elizabeth II. in Westminster Hall. Foto: AFP/James Manning up-down up-down Trauer um Elizabeth II. 24 Stunden Wartezeit – Zwischenfall am Sarg der Queen , Sören Becker und | 17.09.2022, 11:39 Uhr Von Kim Patrick von Harling Maximilian Matthies | 17.09.2022, 11:39 Uhr

Britische Behörden raten vorerst davon ab, sich für den Abschied von Queen Elizabeth II. anzustellen. Am Freitagabend ist ein Mann festgenommen worden, der in Westminster Hall in Richtung des Sargs stürmte. Aktuelle Entwicklungen im Liveblog.