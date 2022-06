Punks in Westerland: Sie hören laute Musik, pöbeln, trinken Bier – und „pissen alles voll“. FOTO: imago images/Eibner 9-Euro-Sommer 2022 Punker-Hotspot: Sylt geht mit Betonklotz gegen Wildpinkler vor Von Nils Leifeld | 22.06.2022, 21:47 Uhr

Ein massiver Betonklotz auf dem Areal an der Wilhelmine in Westerland soll die dort trinkenden Punks vom Wildpinkeln abhalten. Ob es was bringt?